Звезта Голлівуду Анджеліна Джолі вміє приємно дивувати своїх шанувальників

Так, в соцмережах з'явилося архівне фото з колишньою дружиною Бреда Пітта до того, як вона стала популярною.

Знімок був опублікований у фан-акаунті в Instagram, присвяченому виключно Анджеліні Джолі.

Автори публікації вирішили порівняти Анджеліну Джолі в 18-річному віці з фотографією, зробленою в 2019 році, коли їй було 44 роки.

Судячи зі знімків, у Анджеліни Джолі через 26 років залишилися пишні губи і пронизливий погляд. Більш того, зірка Голлівуду навіть до того, як стала популярною, носила ту ж саму зачіску.

Шанувальники завалили публікацію лайками і захопленими коментарями з "сердечками".

"Вона завжди красива в будь-якому віці по-своєму", - написав один з фанатів в коментарях.

Раніше ми розповідали, що на початку своєї кар'єри Джолі абсолютно не соромилася відвертих образів і фотосесій.

Вона брала напором і агресивною, хижою красою. Спочатку і ролі в кіно їй давали відповідні. Правда, з часом, характер зірки, як і її стиль, дуже змінилися.

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