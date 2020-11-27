Голливудская актриса Анджелина Джоли поразила необычным образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек появилось архивное фото звезды, на котором она предстала в белоснежном наряде. Анджелина была одета в белую маечку и штаны. Она сидела на стуле, расставив ноги, что делало ее вид весьма неприличным. На ногах Джоли не было обуви, поэтому она засветила эти пикантные места на камеру.

Стоит отметить, что фото было необычно обработано, в результате чего актриса была похожа на сказочного персонажа. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты лучшая в мире, моя Анджелина Джоли», «С благодарностью, моя любовь», «Красиво, великолепно и изящно со сказочным стилем и внешностью», «Прекрасная принцесса», «Ты милая моя красавица», «Все приветствуют королеву», «Похожа на эльфийку», «Ты так забавно ставишь ноги», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли на одном из архивных фото чуть не выронила бюст из неприличного декольте. Актриса была одета в очень странный наряд, который напоминал платье диснеевской принцессы. Выглядела Джоли очень юной. Вероятно, фото было сделано на рассвете ее карьеры.

Напомним, что дерзкая Анджелина Джоли переборщила с декольте, выпятив напоказ аппетитные «мячики»: вот это вид!

Также мы писали, что хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность и показала сладкие места: «Волшебная девочка».

Еще Рoliteka сообщала, что чувственная Анджелина Джоли вскружила голову видом в платье с декольте до пупка: «Так можно и утонуть».