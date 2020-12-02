Такой актрису еще не видели

Звезда Голливуда Анджелина Джоли умеет приятно удивлять своих поклонников

Так, в соцсетях появилось архивное фото с бывшей женой Брэда Питта до того, как она стала популярной.

Снимок был опубликован в фан-аккаунте в Instagram, посвященном исключительно Анджелине Джоли.

Авторы публикации решили сравнить Анджелину Джоли в 18-летнем возрасте с фотографией, сделанной в 2019 году, когда ей было 44 года.

Судя по снимкам, у Анджелины Джоли спустя 26 лет остались пышные губы и пронзительный взгляд. Более того, звезда Голливуда даже до того, как стала популярной, носила ту же самую прическу.

Поклонники завалили публикацию лайками и восторженными комментариями с "сердечками".

"Она всегда красива в любом возрасте по-своему", - написал один из фанатов в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что в начале своей карьеры Джоли абсолютно не стеснялась откровенных образов и фотосессий.

Она брала напором и агрессивной, хищной красотой. Поначалу и роли в кино ей давали соответствующие. Правда, со временем, характер звезды, как и ее стиль, очень изменились.

Напомним, что дерзкая Анджелина Джоли переборщила с декольте, выпятив напоказ аппетитные «мячики»

Как сообщала Politeka, горячая Анджелина Джоли расставила ножки, засветив пикантные места

Также Politeka писала, что хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность и показала сладкие места