Звезда Голливуда Анджелина Джоли умеет приятно удивлять своих поклонников
Так, в соцсетях появилось архивное фото с бывшей женой Брэда Питта до того, как она стала популярной.
Снимок был опубликован в фан-аккаунте в Instagram, посвященном исключительно Анджелине Джоли.
Авторы публикации решили сравнить Анджелину Джоли в 18-летнем возрасте с фотографией, сделанной в 2019 году, когда ей было 44 года.
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Судя по снимкам, у Анджелины Джоли спустя 26 лет остались пышные губы и пронзительный взгляд. Более того, звезда Голливуда даже до того, как стала популярной, носила ту же самую прическу.
Поклонники завалили публикацию лайками и восторженными комментариями с "сердечками".
"Она всегда красива в любом возрасте по-своему", - написал один из фанатов в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что в начале своей карьеры Джоли абсолютно не стеснялась откровенных образов и фотосессий.
Она брала напором и агрессивной, хищной красотой. Поначалу и роли в кино ей давали соответствующие. Правда, со временем, характер звезды, как и ее стиль, очень изменились.
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