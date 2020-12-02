Колишня солістка російського гурту "Серебро" Ольга Серябкіна вигнулася перед дзеркалом в тонкій майці

Зірка розповіла в своєму Instagram про те, як розібрала гардероб. Про це пише Politeka.net.

"Знову зрозуміла, що деякі речі лежать неношеними вже не один рік (Хоча я регулярно його розбираю)...я почала з якихось джинсів, які мені взагалі вже малі, але які я весь час залишала на полиці, тому що вони мені подобаються. І в підсумку закінчила тим, що поруч з гардеробом виявилася величезна купа непотрібних речей!", - розповіла співачка.

Вона додала, що для неї важливо не залишати у себе вдома непотрібний одяг.

На фото, які опублікувала Серябкіна, вона позує в темних джинсах і тонкій білій майці з глибоким декольте.

Шанувальники співачки активно коментують її пост.

"Мама мія. Викидаю все. Мама важко піддається умовлянням про спустошення шаф", "яка красуня", "обожнюю тебе", "нічо собі, яка накачана рука", - пишуть люди.

Раніше Серябкіна опублікувала в своєму акаунті добірку фото з відпочинку в готелі, який знаходиться в Підмосков'ї. На фото Оля позує в теплому басейні під відкритим небом, з якого йде пар.

На фотографіях Оля стоїть в басейні і позує на камеру. На ній білий купальник, а на обличчі майже немає косметики.

Нагадавши, екс-солістка "Серебро" в білосніжному бікіні полізла в басейн в листопаді.

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