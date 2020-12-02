Бывшая солистка российской группы «Серебро» Ольга Серябкина выгнулась перед зеркалом в тонкой майке

Звезда рассказала в своем Инстаграм о том, как разобрала гардероб. Об этом пишет Politeka.net.

«Опять поняла, что некоторые вещи лежат неношенными уже не один год (хотя я регулярно его разбираю)…Я начала с каких-то джинсов, которые мне вообще уже малы, но которые я все время оставляла на полке, потому что они мне нравятся. И в итоге закончила тем, что рядом с гардеробом оказалась огромная куча ненужных вещей!», -рассказала певица.

Она добавила, что для нее важно не оставлять у себя дома ненужную одежду.

На фото, которые опубликовала Серябкина, она позирует в темных джинсах и тонкой белой майке с глубоким декольте.

Поклонники певицы активно комментируют ее пост.

«Мама мия. Выкидываю всё. Мама тяжело поддаётся уговорам об опустошении шкафов», «Какая красавица», «Обожаю тебя», «Ниче себе, какая накаченная рука», - пишут люди.

Ранее Серябкина опубликовала в своем аккаунте подборку фото с отдыха в отеле, который находится в Подмосковье. На фото Оля позирует в теплом бассейне под открытым небом, из которого идет пар.

На фотографиях Оля стоит в бассейне и позирует на камеру. На ней белый купальник, а на лице почти нет косметики.

Напомним, экс-солистка "Серебро" в белоснежном бикини полезла в бассейн в ноябре.

Как сообщала Politeka, экс-"Серебро" в супер-откровенном декольте дала разгуляться фантазии: "Лазарева рядом не хватает".

Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» блеснула упругими достоинствами в пикантном декольте.