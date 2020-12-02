У Британії розповіли, чому Меган Маркл і принц Гаррі довго приховували втрату дитини

Про це пише OkMagazine.

Так, у Британії розкрили нові подробиці викидня Меган Маркл.

39-річна колишня герцогиня тиждень тому написала статтю для NYT, в якій зізналася, що влітку вони з принцом Гаррі втратила другу дитину.

І як стверджують джерела, саме підтримка з боку шанувальників надихнула Меган Маркл зробити гучне зізнання про викидень.

"Вони приховували втрату дитини протягом декількох місяців, тому що це було болісно і вони не знали, чи захочуть коли-небудь цим поділитися. Вони обидва були шоковані тим, наскільки це було болісно. Зараз Меган готова про це говорити, тому що дуже багато жінок безмовно переживають те ж саме», - заявив у коментарі журналістам обізнаний Інсайдер.

Як розповіли друзі колишніх герцогів, зараз у Меган Маркл і принца Гаррі все добре, і вони навіть відсвяткували перший День Подяки в США.

Варто відзначити, що Меган Маркл влітку втратила другу дитину. Будучи вагітною, колишня герцогиня відчула сильний біль у животі, коли няньчилася зі своїм первістком Арчі.

Через якийсь час Меган Маркл вже опинилася в лікарні, а її чоловік Гаррі тримав її за руку.

У Єлизавети II відразу ж підтримали колишніх герцогів у зв'язку з втратою другої дитини, хоча офіційних заяв з цього приводу в ЗМІ не було.

Нагадавши, Єлизавета II вирішила провчити втратили дитину Меган Маркл і принца Гаррі

Як повідомляла Politeka, Принци Вільям і Гаррі помирилися після трагедії з дитиною Меган Маркл

Також Politeka писала, що У Єлизавети II приголомшені трагедією з дитиною Меган Маркл