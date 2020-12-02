У Британії розповіли, чому Меган Маркл і принц Гаррі довго приховували втрату дитини
Про це пише OkMagazine.
Так, у Британії розкрили нові подробиці викидня Меган Маркл.
39-річна колишня герцогиня тиждень тому написала статтю для NYT, в якій зізналася, що влітку вони з принцом Гаррі втратила другу дитину.
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І як стверджують джерела, саме підтримка з боку шанувальників надихнула Меган Маркл зробити гучне зізнання про викидень.
"Вони приховували втрату дитини протягом декількох місяців, тому що це було болісно і вони не знали, чи захочуть коли-небудь цим поділитися. Вони обидва були шоковані тим, наскільки це було болісно. Зараз Меган готова про це говорити, тому що дуже багато жінок безмовно переживають те ж саме», - заявив у коментарі журналістам обізнаний Інсайдер.
Як розповіли друзі колишніх герцогів, зараз у Меган Маркл і принца Гаррі все добре, і вони навіть відсвяткували перший День Подяки в США.
Варто відзначити, що Меган Маркл влітку втратила другу дитину. Будучи вагітною, колишня герцогиня відчула сильний біль у животі, коли няньчилася зі своїм первістком Арчі.
Через якийсь час Меган Маркл вже опинилася в лікарні, а її чоловік Гаррі тримав її за руку.
У Єлизавети II відразу ж підтримали колишніх герцогів у зв'язку з втратою другої дитини, хоча офіційних заяв з цього приводу в ЗМІ не було.
Нагадавши, Єлизавета II вирішила провчити втратили дитину Меган Маркл і принца Гаррі
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