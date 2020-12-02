В Британии рассказали, почему Меган Маркл и принц Гарри долго скрывали потерю ребенка

Об этом пишет OkMagazine.

Так, в Британии раскрыли новые подробности выкидыша Меган Маркл.

39-летняя бывшая герцогиня неделю назад написала статью для NYT, в которой призналась, что летом они с принцем Гарри потеряла второго ребенка.

И как утверждают источники, именно поддержка со стороны поклонников вдохновила Меган Маркл сделать громкое признание о выкидыше.

«Они скрывали потерю ребенка в течение нескольких месяцев, потому что это было мучительно и они не знали, захотят ли когда-нибудь этим поделиться. Они оба были шокированы тем, насколько это было болезненно. Сейчас Меган готова об этом говорить, потому что очень много женщин безмолвно переживают то же самое», - заявил в комментарии журналистам осведомленный инсайдер.

Как рассказали друзья бывших герцогов, сейчас у Меган Маркл и принца Гарри все хорошо, и они даже отпраздновали первый День благодарения в США.

Стоит отметить, что Меган Маркл летом потеряла второго ребенка. Будучи беременной, бывшая герцогиня почувствовала сильную боль в животе, когда няньчилась со своим первенцем Арчи.

Через какое-то время Меган Маркл уже оказалась в больнице, а ее муж Гарри держал ее за руку.

У Елизаветы II сразу же поддержали бывших герцогов в связи с утратой второго ребенка, хотя официальных заявлений по этому поводу в СМИ не было.

Напомним, Елизавета II решила проучить потерявших ребенка Меган Маркл и принца Гарри

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