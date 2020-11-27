В окружении королевы Елизаветы II ошарашены новостью о том, что Меган Маркл потеряла второго ребенка

Об этом пишет издание OkMagazine.

По информации осведомленных источников, бывшие герцоги поделились печальной новостью о потере ребенка со своими родными.

Меган Маркл, принц Гарри

Поэтому публикация статьи Меган Маркл в издании The NYT не стала для них неожиданностью.

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В окружении королевы Елизаветы II глубоко опечалены трагедией Меган Маркл и принца Гарри и уверены, что сделать публичное заявление об этом бывшую герцогиню подтолкнул приближающийся День благодарения.

Представитель отца принца Гарри вовсе отказался комментировать признание и заявил, что это сугубо личное дело бывших герцогов.

«Это невыносимо грустно. Не могу представить себе мучения любой пары, потерявшей ребенка. Сегодня все мои мысли с ними [Гарри и Меган]», - заявил дядя принца Гарри Чарльз Спенсер, который не смог обойти стороной трагедию герцогов.

Меган Маркл

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл летом потеряла второго ребенка. Будучи беременной, бывшая герцогиня почувствовала сильную боль в животе, когда няньчилась со своим первенцем Арчи.

Через какое-то время Меган Маркл уже оказалась в больнице, а младший сын принцессы Дианы держал ее за руку.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри наплевали на дорогой подарок Елизаветы II

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