В окружении королевы Елизаветы II ошарашены новостью о том, что Меган Маркл потеряла второго ребенка

Об этом пишет издание OkMagazine.

По информации осведомленных источников, бывшие герцоги поделились печальной новостью о потере ребенка со своими родными.

Поэтому публикация статьи Меган Маркл в издании The NYT не стала для них неожиданностью.

В окружении королевы Елизаветы II глубоко опечалены трагедией Меган Маркл и принца Гарри и уверены, что сделать публичное заявление об этом бывшую герцогиню подтолкнул приближающийся День благодарения.

Представитель отца принца Гарри вовсе отказался комментировать признание и заявил, что это сугубо личное дело бывших герцогов.

«Это невыносимо грустно. Не могу представить себе мучения любой пары, потерявшей ребенка. Сегодня все мои мысли с ними [Гарри и Меган]», - заявил дядя принца Гарри Чарльз Спенсер, который не смог обойти стороной трагедию герцогов.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл летом потеряла второго ребенка. Будучи беременной, бывшая герцогиня почувствовала сильную боль в животе, когда няньчилась со своим первенцем Арчи.

Через какое-то время Меган Маркл уже оказалась в больнице, а младший сын принцессы Дианы держал ее за руку.

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