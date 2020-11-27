В окружении королевы Елизаветы II ошарашены новостью о том, что Меган Маркл потеряла второго ребенка
Об этом пишет издание OkMagazine.
По информации осведомленных источников, бывшие герцоги поделились печальной новостью о потере ребенка со своими родными.
Поэтому публикация статьи Меган Маркл в издании The NYT не стала для них неожиданностью.
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В окружении королевы Елизаветы II глубоко опечалены трагедией Меган Маркл и принца Гарри и уверены, что сделать публичное заявление об этом бывшую герцогиню подтолкнул приближающийся День благодарения.
Представитель отца принца Гарри вовсе отказался комментировать признание и заявил, что это сугубо личное дело бывших герцогов.
«Это невыносимо грустно. Не могу представить себе мучения любой пары, потерявшей ребенка. Сегодня все мои мысли с ними [Гарри и Меган]», - заявил дядя принца Гарри Чарльз Спенсер, который не смог обойти стороной трагедию герцогов.
Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл летом потеряла второго ребенка. Будучи беременной, бывшая герцогиня почувствовала сильную боль в животе, когда няньчилась со своим первенцем Арчи.
Через какое-то время Меган Маркл уже оказалась в больнице, а младший сын принцессы Дианы держал ее за руку.
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