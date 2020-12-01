Королева Елизавета II может усложнить финансовое положение Меган Маркл и принца Гарри

Об этом пишет Телеграф.

Как известно, после побега в США бывшие герцоги Сассекские подписали с сервисом Netflix сделку на $112 млн.

Согласно контракту, Меган Маркл и принц Гарри обязаны заниматься производством документальных фильмов, сериалов, а также детских программ.

Несмотря на то, что звездная пара всеми силами старается отгородиться от королевских правил и зависимой жизни при дворе - им это удается крайне тяжело, и проблем доставляет их финансовое положение после побега в США.

Но проблем с деньгами бывшим герцогам может добавить королева Елизавета II, которой не составит труда сорвать сделку с сервисом Netflix, из-за чего Маркл и Гарри останутся без денег.

По словам королевского обозревателя Анны Уайтлок, срыв сделки может "формализовать раскол" в королевской семье, и тем самым Елизавета, якобы, проучит сбежавших Меган Маркл и принца Гарри.

"Я подозреваю, что мало что изменится, но дворец может попытаться запретить Сассекским участвовать в коммерческих и медийных мероприятиях", - подчеркнула она в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл летом потеряла второго ребенка. Будучи беременной, бывшая герцогиня почувствовала сильную боль в животе, когда няньчилась со своим первенцем Арчи.

Через какое-то время Меган Маркл уже оказалась в больнице, а младший сын принцессы Дианы держал ее за руку.

Официально королевский дворец отказался комментировать трагедию с ребенком Меган Маркл и принца Гарри, но источники утверждают, что у Елизаветы II сразу же поддержали бывших герцогов в связи с утратой второго ребенка.

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