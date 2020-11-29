Трагедия в семье Меган Маркл и принца Гарри "помирила" сыновей принцессы Дианы

Об этом пишет британское издание Mirror.

Официально королевская семья никак не отреагировала на громкое признание Меган Маркл о выкидыше.

Но инсайдеры уверяют, что эта новость повергла в шок окружение Елизаветы II, и семья оказала бывшим герцогам эмоциональную поддержку.

«Это глубоко личное дело, которое мы не будем комментировать», - заявили в Букингемском дворце на запрос журналистов.

Однако источники уверяют, что о выкидыше Меган Маркл во дворе знали еще летом. Трагедия в семье герцогов Сассекских даже сблизила принцев Уильяма и Гарри, которые до этого длительное время не общались.

Старший сын принцессы Дианы забыл об обидах и поддержал брата и его жену. Их отец, принц Чарльз, также помог паре перенести горечь утраты. По информации осведомленных инсайдеров, скорбь сплотила всю королевскую семью.

Обычно члены королевской семьи придерживаются принципа «никогда не жалуйся, никогда не объясняйся», но в этот раз окружение Елизаветы II не могло не поддержать Меган Маркл, пережившую трагедию с ребенком.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл летом потеряла второго ребенка. Будучи беременной, бывшая герцогиня почувствовала сильную боль в животе, когда няньчилась со своим первенцем Арчи.

Через какое-то время Меган Маркл уже оказалась в больнице, а младший сын принцессы Дианы держал ее за руку.

На трагедию публично отреагировал брат принцессы Дианы, который сразу же поддержал бывших герцогов.

«Это невыносимо грустно. Не могу представить себе мучения любой пары, потерявшей ребенка. Сегодня все мои мысли с ними [Гарри и Меган]», - заявил дядя принца Гарри Чарльз Спенсер.

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