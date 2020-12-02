Що буде з гривнею

Локдаун негативно відіб'ється на гривні і курсі долара перед Новим роком

Про це пише Сьогодні.

За словами аналітиків, сьогодні гривню послаблюють кілька факторів: попит на долар з боку імпортерів; виплати за зовнішнім держборгом; продаж грвневих цінних паперів, а також зростання попиту на готівкову валюту з боку населення і чорного ринку.

Введення самого локдауна спершу нібито стабілізує валюту, оскільки не буде попиту з боку населення, а після відновлення звичного режиму ціни на ринку підуть вгору.

"А ось після локдауна ситуація буде різко змінюватися, тиск на гривню буде рости. Це може початися за тиждень до виходу з жорсткого карантину, коли буде зрозуміло, що ситуація стабілізувалася. Тобто ми побачимо зростання курсу долара. Зараз важко сказати, наскільки він виросте. Залежно від ситуації можливе зростання до 29 грн/$", - попередив експерт Андрій Шевчишин.

Інший аналітик Олександр Охріменко попередив, що після локдауну спекулянти можуть підняти курс долара до позначки в 30 грн/$.

"Згадайте весняний локдаун: про нього почали говорити в кінці лютого, коли курс був 24,5 грн/$, ввели 12 березня, а 26 Березня долар коштував вже 28,5 грн/$. Після закінчення локдауну гривня поступово зміцнилася до 26,7 грн/$. Але з липня знову почалося зростання. Такий сценарій вірогідний і в найближчі тижні. Спекулянти піднімуть готівковий курс вище 30 грн/$. До кінця січня можливе зниження до 29 грн/долар", - озвучив він свій валютний прогноз.

Аналітик Андрій Гойлов і зовсім спрогнозував обвал гривні по відношенню до долара до 32 грн/$ через нерезидентів, які можуть вийти на ринок з купівлею валюти.

"Падіння попиту з боку імпортерів дозволить уникнути катастрофічних наслідків для курсу гривні, але в моменті ми можемо побачити курс вище 32 гривень за долар...",- підкреслив він і додав, що курс долара, таким чином, може повторити антирекорд 2015 року.

Експерти також радять українцям зараз суми на поточні витрати тримати в гривні, а всі резерви - переводити в іноземну валюту.

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