У проєкті бюджету закладено на важливі цілі

У бюджеті на наступний рік передбачили підвищення зарплат

Зарплата повинна стати більше на 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Йдеться про заробітні плати медиків, пише finance.ua. Як зазначив Шмигаль, у бюджеті передбачено 161 млрд грн на зазначену мету.

За словами прем'єр-міністра, бюджет збалансований, а дефіцит став менше до 5,5%. У проєкті бюджету закладено фінансування під всі програми, в тому числі й під медичну галузь.

На 2021 рік виділено на 30 млрд грн більше, ніж у 2020 році, і майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. А за два роки фінансування медичної галузі зросте більш ніж на 60%.

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) повинна отримати 16 млрд грн, завдяки яким планується забезпечити лікарні киснем і ліками, а 2,6 млрд грн передбачено на вакцини від китайського вірусу.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджував, що на медичну сферу наступного року необхідно 296 млрд гривень. Саме така сума необхідна для підвищення зарплат медикам - мінімум 23 тисячі гривень, середньому медперсоналу - 17 тис.гривень, молодшому медперсоналу - 12 тис. гривень.

Крім того, Степанов в цю суму вклав вартості ліків, лікування конкретних захворювань, закупівля вакцини від китайського вірусу.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні в жовтні зросла майже на 176 гривень і досягла позначки в 12 174 гривень.

Найбільше грошей платять у Києві (понад 17 тис. гривень), а найменші оклади у Волинській області (менш як 10 тис.гривень).

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