Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова побувала на дні народження дочки Філіпа Кіркорова

Артистка активно веде свій Instagram, в якому ділиться з шанувальниками кадрами зі свого життя, пише Politeka.net. Цього разу красуня розмістила кілька знімків з дня народження дочки співака Філіпа Кіркорова, Алли-Вікторії.

Ольга Бузова побувала на святі разом зі своїм бойфрендом, Давидом Манукяном. Пара на знімках не тільки позувала разом з Кіркоровим і його дітьми, але також зробила кілька пристрасних знімків удвох.

"Мій Король @fkirkorov 👑 не перестаю тобою захоплюватися у всіх сенсах ❤ ❤ ️ який же ти турботливий і приголомшливий батько 🙏 🏻 і не дивно, що у тебе такі виховані, інтелігентні, чуйні, ніжні, прекрасні і добрі діти👩❤️💋 👨. Ще раз від щирого серця вітаємо твою принцесу @allavictoriyakirkorova з днем народження 🥳 👸 🏻 ❤ ️ нехай вона буде найщасливішою🙏 🏻. Вчора був неймовірно душевний, затишний вечір 🥰 @fkirkorov спасибі🙏 🏻", - написала зірка.

За три години пост зібрав майже 300 тисяч лайків і багато коментарів.

"Як же дівчинка схожа на батька!!!😍 ", "Чекаємо твоїх дітей👸 🙌", "коли вже у Олі будуть дітлахи️️😥"," ОЛЬГА ІГОРІВНА, ви прекрасні😍", " Оля найкраща!!! Філіп супер!!! Давид дуже кльовий!!! Олечка, ти дуже хороша, добра, класна, любимо тебе😘", " Оля з вас буде відмінна матуся, мені здається вам з Давой, в житті залишилося тільки стати батьками🤗 😍", "мій король 👑 Ох не тих ми коронуємо 😔", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні: "жахливе...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала: "ти була прекрасна, дівчинка моя".

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