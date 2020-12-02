Українські пенсіонери з 1 грудня отримали надбавки до пенсій. Стало відомо, кого чекають найбільші надбавки

У рамках зростання соцстандартів розмір мінімальної пенсії зріс на 57 грн і досяг 1769 грн. Крім того, пенсії були підвищені окремим категоріям пенсіонерів, йдеться в матеріалі «Сьогодні». При цьому найбільші надбавки отримали ті, хто і до цього отримував великі пенсії. Так, максимальна виплачувана пенсія, що становить 10 мінімальних (зараз 17 690 грн), зросла відразу на 570 грн.

Також, за рахунок надбавок зросли пенсії у таких категорій пенсіонерів: інвалідів війни (на 205-370 грн), інвалідів ЧАЕС (на 128-162 грн), учасників бойових дій (на 93 грн). Шахтарі отримали надбавки по 171 грн. Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною отримали надбавки від 11,4 до 22,8 грн. Для почесних донорів з надбавкою до пенсії 10% від ПМ пенсії зросли на 7 грн.

У свою чергу, пенсіонери з виплатами за віком вище мінімальної пенсії не отримали або нічого, або незначні надбавки від 57 копійок до 7-12 грн.

Розмір виплат працюючих пенсіонерів, держслужбовців, науковців, помічників народних депутатів і тих, кому пенсії призначили в 2019-20 роках, не змінився.

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