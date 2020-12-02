Социальные пенсии станут недоступны для некоторых украинцев с 1 января 2021 года

Дело в том, что 31 декабря 2020 года истекает срок действия "Порядка назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату", который был утвержден постановлением Кабмина №1098 от 27 декабря 2017 года.

До конца 2020 года право на социальную пенсию имеют люди, достигшие 60-летнего возраста и имеющие 15 лет стажа. С 2021 года граждане, которые не имеют необходимого минимального страхового стажа, при достижении 65 лет смогут рассчитывать на минимальную сумму выплат – специальную помощь.

Начислять ее будет не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения. Сумма такой помощи будет определяться в размере не менее прожиточного минимума. С 1 июля 2020 года она составляет в Украине 1712 гривен. Данная помощь будет предоставляться и мужчинам, и женщинам по достижении 65 лет.

Отметим, перемены связанные с социальным пенсиями, которые начнут действовать с 1 января 2021 года, некоторые СМИ истолковали как отмену пенсий для людей, которым не хватает стажа. Однако правильнее было бы сказать, что с 2021 года повысится возраст, с которого будут назначать госпомощь по возрасту.

Тем же, у кого есть время до пенсии, предлагают разные способы накопить себе на старость, чтобы меньше зависеть от государственных выплат или не зависеть вовсе.

Способы накопить себе на пенсию: банковский депозит, счет в Негосударственном пенсионном фонде, накопительное страхование жизни, покупка недвижимости, инвестирование в ценные бумаги и акции.

При этом, если есть возможность, лучше использовать сразу несколько способов.

Напомним, как изменится пенсионная система с начала будущего года.

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