Знаменитості іноді вибирають собі пару не за віком

Здається, парам, де супутник молодший за свою кохану, важко знайти спільну мову, повідомляє Politeka.net. Однак проти свого бажання не попреш. Подивімось на зірок за 40 років, які віддають перевагу чоловікам молодше.

Світська левиця Кортні Кардашьян кілька років тому закрутила роман з Юнесом Бенджимом. Різниця віці в 14 років ніяк не бентежила закоханих. Пізніше Кортні помітили з дизайнером Лукою Саббатом. З чуток пара зустрічалася, хоча і хлопець молодший зірки на 20 років.

Співачка та актриса Дженніфер Лопес була старше одного зі своїх колишніх бойфрендів, танцюриста Каспера Смарта, на 18 років. Пара розлучилася після шести років відносин.

Пізніше красуня стала зустрічатися зі спортсменом Алексом Родрігесом, який теж молодший зірки, але всього лише на шість років.

Модель Хайді Клум старша за свого чоловіка басиста рок-групи "Tokio Hotel" Тома Каулітца на 16 років. Зірка пишається різницею у віці з коханим.

"Потрібно жити повним і щасливим життям, не піклуючись про те, що думають інші, інакше з'являться зморшки», – сказала вона.

Співачка Алла Пугачова і шоумен Максим Галкін вже багато років разом, попри різницю у віці у 27 років. Пара живе щасливо і виховує маленьких двійнят.

Співачка Лоліта Мілявська вийшла заміж за тренера зі сквошу Дмитра Іванова, який молодший артистки на 12 років. На жаль, минулого року пара розлучилася зі скандалом. Артистка звинуватила чоловіка в зраді та маніпуляціях.

Пишногруда блондинка Памела Андерсон пережила кілька розлучень. Не так давно модель розлучилася з футболістом Аділем Рамі. Різниця у віці пари становила 18 років. Андерсон після розставання звинуватила бойфренда в зрадах.

Нагадаємо, що гаряча Хайді Клум роздяглася і показала, як спокушає молодого чоловіка: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, розпусна Хайді Клум роздяглася на очах брата молодого чоловіка, кадри облетіли мережу.

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