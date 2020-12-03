Знаменитости иногда выбирают себе пару не по возрасту

Кажется, парам, где спутник младше свой возлюбленной, трудно найти общий язык, сообщает Politeka.net. Однако против своего желания не попрешь. Давайте посмотрим на звезд за 40 лет, которые предпочитают мужчин помоложе.

Светская львица Кортни Кардашьян несколько лет назад закрутила роман с Юнесом Бенджимом. Разница возрасте в 14 лет никак не смущала влюбленных. Позже Кортни заметили с дизайнером Лукой Саббатом. По слухам пара встречалась, хотя и парень младше звезды на 20 лет.

Певица и актриса Дженнифер Лопес была старше одного из своих бывших бойфрендов, танцора Каспера Смарта, на 18 лет. Пара рассталась после шести лет отношений.

Позже красотка стала встречаться со спортсменом Алексом Родригесом, который тоже младше звезды, но всего лишь на шесть лет.

Модель Хайди Клум старше своего супруга басиста рок-группы "Tokio Hotel" Тома Каулитца на 16 лет. Звезда гордится разницей в возрасте с возлюбленным.

"Нужно жить полной и счастливой жизнью, не заботясь о том, что думают другие, иначе появятся морщины», – сказала она.

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин уже много лет вместе, невзирая на разницу в возрасте в 27 лет. Пара живет счастливо и воспитывает маленьких двойняшек.

Певица Лолита Милявская вышла замуж за тренера по сквошу Дмитрия Иванова, который младше артистки на 12 лет. К сожалению, в прошлом году пара рассталась со скандалом. Артистка обвинила супруга в измене и манипуляциях.

Пышногрудая блондинка Памела Андерсон пережила несколько разводов. Не так давно модель рассталась с футболистом Адилем Рами. Разница в возрасте пары составляла 18 лет. Андерсон после расставания обвинила бойфренда в изменах.

Напомним, что горячая Хайди Клум разделась и показала, как соблазняет молодого мужа: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, развратная Хайди Клум разделась на глазах брата молодого мужа, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что 47-летняя Хайди Клум пленила размером бюста в экстремальном декольте: малышка на миллион.