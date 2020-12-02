Служба доставки Glovo розлютила клієнтів дивними махінаціями з оплатою акційних замовлень

Один з клієнтів компанії розповів про неприємний випадок з доставкою їжі в коментарі на сайті Оtzyvua. За словами користувача мережі, він намагався замовити суші зі знижкою в 20%, яка була вказана на сайті. Спочатку йому порахували суму до оплати з урахуванням знижки, але незабаром Glovo зняли більше грошей.

"Привезли, я отримав товар, поки йшов з вулиці додому, кур'єр підтвердив передачу товару і тут мені повертають суму що я платив раніше і знімають суму без 20% знижки. Гаразд, хлопці, 60 грн не сильно великі гроші", - поділився незадоволений клієнт. - "Чому не передзвонити, не сказати що акції Немає, щось уточнити. Замість цього тихий прийом - замовлення прийняв, нехай що хоче, те й робить".

Автор відкликання додав, що з компанією практично неможливо зв'язатися для роз'яснення ситуації, адже повідомлення у фірмовому додатку просто не відправляються. На його думку, все вдалося б вирішити, відповідай співробітники компанії хоча б на пару питань про цінову політику і помилки в додатку. Замість цього Glovo воліє приховувати інформацію, змінювати ціни на ходу і знімати потрібні їм суми без попередження клієнтів. Клієнт підкреслив: він не винен у тому, що додаток компанії вчасно не оновило інформацію про діючі акції.

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