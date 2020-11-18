Украинцы массово жалуются на отвратительный сервис доставки Glovo

Негативные отзывы появляются на тематическом портале OtzyvUa.

По словам мужчины, он никогда не пользовался сервисом Glovo, но ему пришло уведомление от банка, что были списаны личные деньги якобы за использование приложения.

"Быстро блокирую карту почему-то деньги возвращаются, потом происходит снятие другой суммы, приходит об этом уведомление. Еще две попытки снять деньги, но карта заблокирована... Звоню в службу безопасности банка они говорят, что сумма при попытках снятия все время менялась", - рассказывает он.

Мужчина недоумевает, на каких основаниях списываются деньги со счета, если он никогда не пользовался сервисом Glovo.

"Это как возможно? Все попытки снять деньги проходят от глово... Объясните каким образом при наличии карты постоянно у владельца такое возможно, при условии, ччто приложение никогда не ставил...", - резюмировал он в отзыве.

"Может быть, кто-то разузнал всю информацию о Вашем платежном средстве, прикрепил его к своему аккаунту в Glovo и пытался им воспользоваться для оплаты заказов?", - предположил другой пользователь в комментариях.

Другая клиентка пожаловалась, что сервис Glovo у нее дважды снял деньги за заказ и обвинила их в краже личных средств.

"С моей карты сняли деньги два раза за один заказ. Кормили обещаниями что деньги вернут в течении 10 рабочих дней. Прошло больше месяца, а денег как и ожидалось нет. Никогда больше не буду пользоваться и конечно буду рекомендовать знакомым не иметь дело с этими кидалами", - подчеркнула она в своем негативном отзыве.

К слову, "Будем оформлять иски в суд": сервис "Glovo" обвинили в огромных долгах и лжи

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