Украинцы возмущены проблемами с доставкой курьерской службой Glovo. Люди рассказали о том, с чем столкнулись, пользуясь ее услугами
Возмущенные отзывы клиентов появились на сайте otzyvua.net. В частности, люди пишут о проблемах с расчетом акционных позиций.
«Никогда не возвращают деньги (разницу между снятой суммой и действительной). Постоянное нае*алово. Если в чеке какая-то акционная позиция - они никогда не посчитают правильно, а потом поддержка извиняется, типа, ой ресторан неправильно посчитал. Негодяи!», - пишет украинец.
О проблемах с возвратом денег рассказала и еще одна клиентка сервиса. По ее словам, с ее карты сняли сумму уже после отмены заказа, однако вернуть эти деньги после обращения в службу поддержки Glovo она до сих пор не смогла.
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«Сделала заказ оплатила картой, после мне вернули деньги и отменили мой заказ. Спустя мин 10 снова сделала заказ мне приехал я оплатила и тут пришло смс что с меня с карты сняли деньги, хотя я оплатила наличными. Я написала в службу поддержки до одного места уже больше месяца прошло а деньги так и не вернули», - возмутилась украинка.
Остается неизвестным, как в службе планируют разбираться с подобными жалобами.
Напомним, Glovo списывает деньги и оставляет клиентов без заказов, гремит скандал: "Кормят завтраками...".
Как сообщала Politeka, Glovo оскандалился списанием денег за невыполненный заказ, подробности: "Оставили без лекарств".
Также Politeka писала, что Glovo обвинили в неправомерном списании денег, украинцы бьют тревогу: "Кормили обещаниями...".