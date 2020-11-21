Курьеры Glovo оставили клиента без необходимых лекарств

Соответствующая жалоба появилась на тематическом сайте OtzyvUa.

По словам женщины Светланы, она заказала доставку лекарств для своей сестры, и проблемы начались после регистрации в сервисе Glovo.

"С двух часов дня меня кормили завтраками, потом через часа 4 решили мне подарить 70 гривен за задержку, и спустя ещё час отменили заказ, центр города. Неоднократно писала, что срочно нужны лекарства, оплачу экспресс доставку - но они решили просто отменить!", - жалуется клиентка.

Женщина недоумевает, почему сервис Glovo отменио доставку лекарств, тем более она полностью оплатила заказ.

"Человеку плохо, срочно нужны лекарства - а им похрен, зато возле Макдональдс доставщиков десятки всегда стоят! Кстати заказ был оплачен сразу! Теперь ждём деньги обратно!", - резюмировала она в своем отзыве.

Ранее мы рассказывали, что Glovo дважды списал у клиентки деньги за заказ, после чего она обвинила сервис в краже средств.

Самое интересное, что сервис Glovo не вернул ей деньги даже спустя месяц после заказа.

"С моей карты сняли деньги два раза за один заказ. Кормили обещаниями что деньги вернут в течении 10 рабочих дней. Прошло больше месяца, а денег как и ожидалось нет. Никогда больше не буду пользоваться и конечно буду рекомендовать знакомым не иметь дело с этими кидалами", - жаловалась недовольная клиентка.

Напомним, сервис "Glovo" обвинили в огромных долгах и лжи

Как сообщала Politeka, ДТП с велокурьером Glovo: история получила скандальное продолжение

Также Politeka писала, что сервис доставки Glovo обвинили в неправомерном списании денег