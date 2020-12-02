Служба доставки Glovo взбесила клиентов странными махинациями с оплатой акционных заказов

Один из клиентов компании рассказал о неприятном случае с доставкой еды в комментарии на сайте Оtzyvua. По словам пользователя сети, он пытался заказать суши со скидкой в 20%, которая была указана на сайте. Сначала ему посчитали сумму к оплате с учетом скидки, но вскоре Glovo сняли больше денег.

"Привезли, я получил товар, пока шел с улицы домой, курьер подтвердил передачу товара и тут мне возвращают сумму что я платил ранее и снимают сумму без 20% скидки. Ладно, парни, 60 грн не сильно крупные деньги", - поделился недовольный клиент. - "Почему не перезвонить, не сказать что акции нет, что-то уточнить. Вместо этого тихий прием - заказ принял, пусть что хочет, то и делает".

Автор отзыва добавил, что с компанией практически невозможно связаться для разъяснения ситуации, ведь сообщения в фирменном приложении просто не отправляются. По его мнению, все удалось бы решить, ответь сотрудники компании хотя бы на пару вопросов о ценовой политике и ошибках в приложении. Вместо этого Glovo предпочитает утаивать информацию, менять цены на ходу и снимать нужные им суммы без предупреждения клиентов. Клиент подчеркнул: он не виноват в том, что приложение компании вовремя не обновило информацию о действующих акциях.

Напомним, Glovo списывает деньги с карт после отмены заказа, обсчитывают даже по акциям: скандальные детали

Как сообщала Politeka, Glovo оскандалился списанием денег за невыполненный заказ, подробности: "Оставили без лекарств".

Также Politeka писала, что Glovo обвинили в неправомерном списании денег, украинцы бьют тревогу: "Кормили обещаниями...".