Служба доставки Glovo взбесила клиентов странными махинациями с оплатой акционных заказов
Один из клиентов компании рассказал о неприятном случае с доставкой еды в комментарии на сайте Оtzyvua. По словам пользователя сети, он пытался заказать суши со скидкой в 20%, которая была указана на сайте. Сначала ему посчитали сумму к оплате с учетом скидки, но вскоре Glovo сняли больше денег.
"Привезли, я получил товар, пока шел с улицы домой, курьер подтвердил передачу товара и тут мне возвращают сумму что я платил ранее и снимают сумму без 20% скидки. Ладно, парни, 60 грн не сильно крупные деньги", - поделился недовольный клиент. - "Почему не перезвонить, не сказать что акции нет, что-то уточнить. Вместо этого тихий прием - заказ принял, пусть что хочет, то и делает".
Митяй из "Сватов" похвастался своей реальной женой, Буханкиной такие формы и не снились: "Какая красивая..."
Сын Орбакайте от Преснякова взбудоражил видом в ванной и показал, каким стал взрослым: "У вас такие..."
Трагедия разделила жизнь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на до и после: "Мы даже не успели поговорить..."
Русская Кардашьян в чулках и белье-сеточке раздразнила сладкими видами: с такой не заскучаешь
Автор отзыва добавил, что с компанией практически невозможно связаться для разъяснения ситуации, ведь сообщения в фирменном приложении просто не отправляются. По его мнению, все удалось бы решить, ответь сотрудники компании хотя бы на пару вопросов о ценовой политике и ошибках в приложении. Вместо этого Glovo предпочитает утаивать информацию, менять цены на ходу и снимать нужные им суммы без предупреждения клиентов. Клиент подчеркнул: он не виноват в том, что приложение компании вовремя не обновило информацию о действующих акциях.
Напомним, Glovo списывает деньги с карт после отмены заказа, обсчитывают даже по акциям: скандальные детали
Как сообщала Politeka, Glovo оскандалился списанием денег за невыполненный заказ, подробности: "Оставили без лекарств".
Также Politeka писала, что Glovo обвинили в неправомерном списании денег, украинцы бьют тревогу: "Кормили обещаниями...".