Клієнти скаржаться, що "Нова пошта" списує гроші з рахунків за ще не доставлені посилки

Представник компанії "Логіст Елпіс-Україна" поскаржився на роботу поштового сервісу на сайті Оtzyvua. Клієнт поділився, що як юридична особа, змушений заповнювати декларації через" недороблений "Особистий кабінет" Нової пошти", де регулярно відбуваються проблеми і збої.

"Те з чим зіткнулися зараз просто виходить за рамки розуміння", - обурився автор відгуку. - "Звернули увагу що в статусі" в дорозі " раптом опинилася ТТН по якій викликали кур'єра тільки з парканом через 2 дні. Тобто ні кур'єра, ні забору вантажу за фактом не було".

При цьому, за словами користувача мережі, сайт Пошти показував, що відправлення не тільки відвантажили, але і видали одержувачу за місцем призначення. Відповідно, в документах вантаж значиться, як доставлений.

"З нашої компанії списали гроші за його доставку. Товар досі у нас на складі. Але за даними Нової Пошти його видали на відділенні 1 смт Козацьке. Коперфільди просто!",- обурюється клієнт.

Підприємці звернулися в службу підтримки "Нової Пошти", оператори заявили їм, що вантаж не сканували, але Декларація закрита, а кошти за доставку списані. Вони зажадали клієнтів довести, що вони не отримали посилку.

"Ми тепер повинні надати "вагомі докази" того, що вантаж не відправляли... Тобто як у кіно-монтаж", - порівняв бізнесмен.

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