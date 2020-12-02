Клієнти скаржаться, що "Нова пошта" списує гроші з рахунків за ще не доставлені посилки
Представник компанії "Логіст Елпіс-Україна" поскаржився на роботу поштового сервісу на сайті Оtzyvua. Клієнт поділився, що як юридична особа, змушений заповнювати декларації через" недороблений "Особистий кабінет" Нової пошти", де регулярно відбуваються проблеми і збої.
"Те з чим зіткнулися зараз просто виходить за рамки розуміння", - обурився автор відгуку. - "Звернули увагу що в статусі" в дорозі " раптом опинилася ТТН по якій викликали кур'єра тільки з парканом через 2 дні. Тобто ні кур'єра, ні забору вантажу за фактом не було".
При цьому, за словами користувача мережі, сайт Пошти показував, що відправлення не тільки відвантажили, але і видали одержувачу за місцем призначення. Відповідно, в документах вантаж значиться, як доставлений.
До школи з п'яти років, у МОН зробили вирішальне уточнення про реформу освіти: "Закінчуватимуть в..."
Любовна драма в сім'ї Меладзе, дочка співака перервала тривожне мовчання: "Мені дуже боляче..."
Російська Кардашьян в панчохах і білизні-сіточці роздражнила солодкими видами: з такою не занудьгуєш
"Відіб'ємо назад": Василь Ломаченко нарешті перервав мовчання після гучної поразки Лопесу
"З нашої компанії списали гроші за його доставку. Товар досі у нас на складі. Але за даними Нової Пошти його видали на відділенні 1 смт Козацьке. Коперфільди просто!",- обурюється клієнт.
Підприємці звернулися в службу підтримки "Нової Пошти", оператори заявили їм, що вантаж не сканували, але Декларація закрита, а кошти за доставку списані. Вони зажадали клієнтів довести, що вони не отримали посилку.
"Ми тепер повинні надати "вагомі докази" того, що вантаж не відправляли... Тобто як у кіно-монтаж", - порівняв бізнесмен.
Нагадаємо, співробітників "Нової Пошти" запідозрили у розтині посилок, пропадає навіть валюта
Як повідомляла Politeka, співробітники " Нової Пошти "потрапили в новий скандал, речі пропадають безслідно:" це підміна!"
Також Politeka писала, що Нова пошта вляпалася в скандал, українці скаржаться на "нахабство" з посилками