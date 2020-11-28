Клиенты жалуются на подмену вещей при пересылке "Новой почтой"

Один из пострадавших рассказал о вопиющем случае в посте на сайте Otzyvua. По словам украинца, сдержимое его посылки подменили, хотя получатель ее не забирал.

Автор отзыва утверждает, что продавал материнскую плату для компьютера и отправил ее из Киева в Черновцы, упаковав в антистатический материал, пакет с пупырышками и коробку, которую заклеил скотчем. Вскоре отправление прибыло по месту назначения, и покупатель пообещал ее забрать, но ее статус в приложении не менялся. Покупатель перестал выходить на связь, поэтому мужчина запросил возврат в Киев и в отделении обнаружил, что его посылка упакована в фирменный пакет, который изначально не заказывал.

"Одной рукой вскрываю пакет,что видно на камере, если вы просмотрите видео, и убеждаюсь что внутри моя коробка! Но она вскрыта! Хотя якобы клиент не приходил на отделение осматривать посылку", - подчеркнул пользователь сети.

Уже дома мужчина обнаружил, что плата не его, так как отправлял деталь без системы охлаждения. Детальная проверка лишь укрепила продавца в подозрениях:

"Сверив серийный номер и вид платы с той которую я подавал(по фото)убеждаюсь что это совсем другая плата! К этой же модели, на вид такая же плата! Но это подмена!".

В итоге недовольный клиент хотел составить претензию, но операторы в Киеве и Черновцах слишком долго возились и не смогли помочь.

"Излагаю Вам,что у Вас на отделениях занимаются мошенничеством. Прошу разобраться в сложившейся ситуации, наказать виноватых, возможно компенсировать мне мои убытки", - пишет автор отзыва.

В комментариях отметили, что такие случаи на "Новой почте" случались и прежде:

"Ты попал на плату! Такое у них часто происходит".

Напомним, сотрудников "Новой почты" заподозрили во вскрытии посылок, пропадает даже валюта: "Как доказать..."

Как сообщала Politeka, Операторов "Новой почты" заподозрили в навязывании платных услуг

Также Politeka писала, что Новая почта вляпалась в скандал, украинцы жалуются на "наглость" с посылками