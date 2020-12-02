Клиенты жалуются, что "Новая почта" списывает деньги со счетов за еще не доставленные посылки

Представитель компании "Логист Элпис-Украина" пожаловался на работу почтового сервиса на сайте Оtzyvua. Клиент поделился, что как юридической лицо, вынужден заполнять декларации через "недоделанный" личный кабинет "Новой почты", где регулярно происходят проблемы и сбои.

"То с чем столкнулись сейчас просто выходит за рамки понимания", - возмутился автор отзыва. - "Обратили внимание что в статусе "в дороге" вдруг оказалась ТТН по которой вызвали курьера только с забором через 2 дня. То есть ни курьера, ни забора груза по факту не было".

При этом, по словам пользователя сети, сайт почты показывал, что отправление не только отгрузили, но и выдали получателю по месту назначения. Соответственно, в документах груз значится, как доставленный.

"С нашей компании списали деньги за его доставку. Товар до сих пор у нас на складе. Но по данным Новой почты его выдали на отделении 1 смт Козацьке. Коперфильды просто!", - негодует клиент.

Предприниматели обратились в службу поддержки "Новой почты", операторы заявили им, что груз не сканировали, но декларация закрыта, а средства за доставку списаны. Они потребовали клиентов доказать, что они не получили посылку.

"Мы теперь должны предоставить "вагомі докази" того, что груз не отправляли... То есть как в кино - монтаж", - сравнил бизнесмен.

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