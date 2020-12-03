Відомий український танцюрист Влад Яма після фіналу "Танців з зірками" показав себе із сином у спортзалі
Як передає Politeka, відповідне відео Яма опублікував у себе в сторіс.
Так, Яма показав, як він зі своїм маленьим сином виконує вправи у спортзалі.
"Качки в Маямі. Хочу ще", - так підписав Яма відео зі спортзалу.
На відео можна побачити, що Яма дуже гарно "ладнає" із тренажером, а його маленькому сину вправа дається не так легко, однак той дуже старається та дивиться на свого батька, щоб брати з нього приклад.
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Як відомо, зараз відомий танцюрист разом з дружиною Ліліаною Кудлай і сином Леоном відпочивають у Дубаї. Яма активно ділиться фотографіями і відео з сімейного відпочинку, на яких уся родина виглядає дуже щасливою, а пейзажі вражають своєю мальовничістю.
Раніше ми вже писали, що хореограф вирішив докладніше розповісти про свою подорож.
"Ні, я не хвалюся здоровою рукою за день до травми) це наші перші спроби катання на падлборді. Спочатку "відгребли" трохи від берега. Потім, незважаючи на невелику хвилю, встати у мене вийшло з першого разу. (Ліля боялася трохи більше, але теж змогла!) Коли почав вироблятися на камеру - миттєво впав", - написав артист.
Нагадаємо, суперфінал "Танців з зірками" здивував несподіваними поворотами: хто переміг.
Як повідомляла Politeka, Яма не витримав конкуренції з лисою Нікітюк на «Танцях з зірками».
Також Politeka писала, що розкішна дружина Влада Ями з "Танців з зірками" вразила довжиною ніг.