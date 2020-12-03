Известный украинский танцор Влад Яма после финала "Танцев со звездами" показал себя с сыном в спортзале
Как передает Politeka соответствующее видео Яма опубликовал у себя в сторис.
Так, Яма показал, как он со своим маленьким сыном выполняет упражнения в спортзале.
"Качки в Майами. Хочу еще", - так подписал Яма видео из спортзала.
На видео можно заметить, что Яма очень хорошо "ладит" с тренажером, а его маленькому сыну упражнение дается не так легко, однако тот очень старается и смотрит на своего отца, чтобы брать с него пример.
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Как известно, сейчас известный танцор вместе с женой Лилианой Кудлай и сыном Леоном отдыхают в Дубае. Яма активно делится фотографиями и видео с семейного отдыха, на которых вся семья выглядит очень счастливой, а пейзажи поражают своей живописностью.
Ранее мы уже писали, что хореограф решил подробнее рассказать о своем путешествии.
"Нет, я не хвастаюсь здоровой рукой за день до травмы) это наши первые попытки катания на падлборде. Сначала "отгребли" немного от берега. Потом, несмотря на небольшую волну, встать у меня получилось с первого раза. (Лиля боялась чуть больше, но тоже смогла!) Когда начал выделываться на камеру - мгновенно упал", - написал артист.
Напомним, суперфинал "Танцев со звездами" удивил неожиданными поворотами: кто победил.
Как сообщала Politeka, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцах со звездами».
Также Politeka писала, что роскошная жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" поразила длиной ног.