Известный украинский танцор Влад Яма после финала "Танцев со звездами" показал себя с сыном в спортзале

Как передает Politeka соответствующее видео Яма опубликовал у себя в сторис.

Так, Яма показал, как он со своим маленьким сыном выполняет упражнения в спортзале.

"Качки в Майами. Хочу еще", - так подписал Яма видео из спортзала.

На видео можно заметить, что Яма очень хорошо "ладит" с тренажером, а его маленькому сыну упражнение дается не так легко, однако тот очень старается и смотрит на своего отца, чтобы брать с него пример.

Как известно, сейчас известный танцор вместе с женой Лилианой Кудлай и сыном Леоном отдыхают в Дубае. Яма активно делится фотографиями и видео с семейного отдыха, на которых вся семья выглядит очень счастливой, а пейзажи поражают своей живописностью.

Ранее мы уже писали, что хореограф решил подробнее рассказать о своем путешествии.

"Нет, я не хвастаюсь здоровой рукой за день до травмы) это наши первые попытки катания на падлборде. Сначала "отгребли" немного от берега. Потом, несмотря на небольшую волну, встать у меня получилось с первого раза. (Лиля боялась чуть больше, но тоже смогла!) Когда начал выделываться на камеру - мгновенно упал", - написал артист.

Напомним, суперфинал "Танцев со звездами" удивил неожиданными поворотами: кто победил.

Как сообщала Politeka, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что роскошная жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" поразила длиной ног.