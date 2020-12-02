Українська співачка Оля Полякова здивувала перевтілення для нового образу

Вона розмістила на сторінці в соцмережі "Instagram" фото, на якому постала з розпатланою хуліганською зачіскою, повідомляє Politeka.net. Знаменитість вбралася в чорну сукню в білий горошок, фішкою якого стало відверте декольте. З прикрас Оля Полякова вибрала металеве намисто і сережки з хрестами.

Оля Полякова направила палець на камеру і подивилася поглядом, як з радянських агітаційних плакатів, трохи відкривши рот. Таким рухом вона закрила частину свого розкішного бюста, але залишила шматочок, щоб шанувальники помилувалися.

"А ти підготувався до Нового року?🤘 (локдауну, кризі, катарсису ?))) ",- поцікавилася виконавиця в описі до фото.

Користувачі соцмережі прокоментували зміни в зовнішності Полякової і засипали її компліментами:

"Боже, надула ті губи, коровище, а бабища то стара вже, тирса сипляться"; "Ця копія Мадонни, краще оригіналу однак👌"; "дуже крутий образ"; "Королева❤️❤️ вам дуже йде такий образ🔥 🔥 🔥 🔥"; "Оля роковуха"; "нагадуєте Пінк";" яка ви красива, очей неможливо відірвати";" Оля реально підстриглася????"; "Ви тут на Мадонну (в кращі її роки) ніж те схожі 🔥"; "Оля, хорошеешь, красотуля"; " Вам дуже йде коротка стрижка❤️💣"; " а де ваше волосся?"; "Українська Мадонна"; " а мені так навіть більше подобається зачіска!"; "Тільки одним поглядом вбиваєте на повал".

Нагадавши, Оля Полякова приголомшила змінами в зовнішності, змусивши навіть колег-зірок ухнути.

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