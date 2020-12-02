Учасник популярного українського телевізійного шоу "Холостячка" Андрій Шатирко покинув проєкт на 6-му тижні, і відверто розповів, що завадило йому завоювати серце Ксенії Мішиної

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Ivona.

Чоловік розповів, що справді закохався в головну героїню проєкту і мріяв побудувати з нею сім'ю, проте не отримав взаємності з її боку.

Андрій стверджує, що поводився стосовно Ксенії максимально щиро.

"Я вважаю, що, коли людина закохана, вона іноді перебільшує увагу, бажання сподобатися і просто робить дурниці. Помилки не було, я просто закохався і намагався робити все, що б їй сподобалося. А це не завжди подобається жінкам", - прокоментував колишній учасник шоу.

На думку Андрія, на перемогу у проєкті заслуговує юрист Євген Ковтуненко.

"Я вважаю, що Євген Ковтуненко більше за інших заслуговує будувати стосунки з Ксенією Мішиною. Він - це я через 7 років: стриманий, розумний, мужній і досить активний і в бізнесі, і по життю", - зазначив Шатирко.

Також колишній учасник "Холостячки" зізнався, що продовжив спілкування з Ксенією навіть після того, як покинув проект.

"Я щасливчик. 6 тижнів в оточенні прекрасної Ксю, якої я повністю присвятив себе і мою музику", - написав він.

Андрій також подякував всій команді "Холостячки" та своїм колишнім конкурентам, але особливу подяку він висловив Ксенії.

"За те, що ти прийшла в моє життя і перевернула його на 360. За кожен твій погляд, твій шанс, твою мудрість, твою допомогу і твою віру", - написав він.

Нагадаємо, стало відомо про грандіозне повернення "Холостячки" Мішиної на "Танці з зірками".