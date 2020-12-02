Участник популярного украинского телевизионного шоу "Холостячка" Андрей Шатырко покинул проект на 6-й неделе, и откровенно рассказал, что помешало ему завоевать сердце Ксении Мишиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Ivona.

Мужчина рассказал, что действительно влюбился в главную героиню проекта и мечтал построить с ней семью, однако не получил взаимности с ее стороны.

Андрей утверждает, что вел себя в отношении Ксении максимально искренне.

"Я считаю, что, когда человек влюблен, он иногда преувеличивает внимание, желание понравиться и просто делает глупости. Ошибки не было, я просто влюбился и старался делать все, что бы ей понравилось. А это не всегда нравится женщинам", - прокомментировал бывший участник шоу.

По мнению Андрея, победы в проекте заслуживает юрист Евгений Ковтуненко.

"Я считаю, что Евгений Ковтуненко больше других заслуживает строить отношения с Ксенией Мишиной. Он - это я через 7 лет: сдержанный, умный, мужественный и достаточно активный и в бизнесе, и по жизни", - отметил Шатырко.

Также бывший участник "Холостячки" признался, что продолжил общение с Ксенией даже после того, как покинул проект.

"Я счастливчик. 6 недель в окружении прекрасной Ксю, которой я полностью посвятил себя и мою музыку", - написал он.

Андрей также поблагодарил всю команду "Холостячки" и своих бывших конкурентов, но особенную благодарность он выразил Ксении.

"За то, что ты пришла в мою жизнь и перевернула ее на 360. За каждый твой взгляд, твой шанс, твою мудрость, твою помощь и твою веру", - написал он.

Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танцы со звездами".