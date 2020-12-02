Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова в черговий раз вирішила епатувати публіку, посвітивши на камеру своїми телесами в прозорому вбранні

Не так давно знаменитість повернулася в Росію після відпочинку на Мальдівах. Сама балерина особливо ретельно підкреслювала, що відпочивала не одна, а зі своїм загадковим залицяльником, якого ніхто досі не бачив, адже Волочкова вважає за краще не розкривати його особистість. Як пише Politeka.net, тепер балерина продовжує ділитися кадрами з відпочинку в своєму Instagram, а в мережі обговорюють її нову витівку.

Так, на останньому фото 44-річна балерина показала себе в морі в епатажному вбранні. На ній прозоре чорне плаття з блискітками, під яке зірка вирішила не надягати ні ліфчик, ні труси. У такому вигляді Волочкова стоїть посеред води, гордо підперши боки руками. Примітно, що вона не вперше демонструє свою фігуру без білизни. До цього часу подібні фото стали її коронним номером.

Варто відзначити, що інтернет-користувачі бурхливо відреагували на фото балерини.

"Насос запланував ще тиждень втирати, що ще на Мальдівах. Але Проша здав з потрохами. Ось і постить Насос невпопад)))", "Та що ж ти вже тістом своїм замучила вже всіх, одягни вже ліфчик", "і трухани", "Ух ти ми вийшли з бухти", "її взагалі повільно відпускає", - пишуть люди.

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