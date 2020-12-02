Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала, як підтримує форму в тонусі
На кадрах Катерина позує в Білій білизні і кросівках. Зірка стояла біля басейну і робила вправи, поки її знімали на відео. Красуня зібрала волосся в вузол, щоб не заважали. Ролик вийшов мотивуючим і навіть пікантним, адже на кадрах можна оцінити ефектні форми зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Продовжіть знамениті фрази Каті.
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І не забудьте повторити за нею присідання з махом в сторону, якщо не зможете згадати всі фрази.
Це буде вашим штрафом.
Дівчата, ми знаємо, як ви любите позитивну енергетику і мотивації від Каті Усманової!",- підписаний ролик Катерини.
Фанати подивилися кадри понад 15 тисяч разів і написали коментарі:
"Крута вправа", "Браво", "сідниці - це центр Всесвіту".
Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова підкорила фігурою в купальнику.
На свіжому фото Усманова позувала в червоному бікіні. Вона вирішила побешкетувати в басейні, намокнувши під краплями, що стікають зверху. Її пружна шкіра була покрита краплями води, що виглядало дуже спокусливо. Катерина повернулася спиною до камери, щоб шанувальники могли у всій красі розглянути її сідниці.
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