Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала, як підтримує форму в тонусі

На кадрах Катерина позує в Білій білизні і кросівках. Зірка стояла біля басейну і робила вправи, поки її знімали на відео. Красуня зібрала волосся в вузол, щоб не заважали. Ролик вийшов мотивуючим і навіть пікантним, адже на кадрах можна оцінити ефектні форми зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Продовжіть знамениті фрази Каті.

І не забудьте повторити за нею присідання з махом в сторону, якщо не зможете згадати всі фрази.

Це буде вашим штрафом.

Дівчата, ми знаємо, як ви любите позитивну енергетику і мотивації від Каті Усманової!",- підписаний ролик Катерини.

Фанати подивилися кадри понад 15 тисяч разів і написали коментарі:

"Крута вправа", "Браво", "сідниці - це центр Всесвіту".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова підкорила фігурою в купальнику.

На свіжому фото Усманова позувала в червоному бікіні. Вона вирішила побешкетувати в басейні, намокнувши під краплями, що стікають зверху. Її пружна шкіра була покрита краплями води, що виглядало дуже спокусливо. Катерина повернулася спиною до камери, щоб шанувальники могли у всій красі розглянути її сідниці.

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