Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала секрет

На кадрах Усманова показалась в бикини. Красотка стояла у бассейна и занималась спортом. Девушка в руках держала маленького ребенка, которого использовала вместо живого веса. Екатерина продемонстрировала несколько упражнений с малышом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Видео-тренировка для мамочек от Кати. И читай этот пост до конца, секрет ниже.

Да! Спортом заниматься можно и с детьми, и в возрасте, и даже если работа занимает 12 часов в сутки

Какие там еще отговорки бывают", - написала Усманова.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Огонь, "Какая гантелька", "Катя, не обесценивай, бери больше", "На Вас посмотришь, сразу хочеться пресс покачать))", "С Праздником красотка, с днем мамы".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Екатерина Усманова показала, как держит себя в тонусе.

На фото красотка позировала в спортивном костюме, а волосы собрала в хвост. Усманова делала отжимания на лужайке, демонстрируя свою подготовку. Екатерина с кем-то соревновалась, кто больше сделает отжиманий от пола.

Напомним, фитнес-тренер Усманова обтянула влажный "ананасик" ниточками бикини

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