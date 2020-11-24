Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова покорила фигурой в игривом наряде

Известная тренер соблазняет формами в самых жарких нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз модель вскружила голову своей красотой, просто находясь дома.

Екатерина надела красные топик и игривою юбочку, сняв себя на камеру в зеркало.

Мини отлично село на бедрах знаменитости, и было настолько коротким, что, казалось, покажется самое интимное.

Красивые ровные и накаченные ножки также привлекали внимание: "Вот это виды!".

Екатерина заплела косички и улыбалась, снимая себя на телефон.

Известно, что блондинка уже нарядила елку дома и получила много приятных сообщений по этому поводу. Теперь Усманова в шутку называет себя амбассадором новогоднего настроения.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь звезда обнародовала их в сторис.

Напомним, Екатерина Усманова занималась спортом с самого детства. Девушка не планировала работать в другой сфере, поэтому она окончила университет по специальности маркетинга и менеджмента. Познакомившись в 2010 году с тренером, Александром Усмановым, ее жизнь перевернулась.

Звезда стала принимать участие в разных спортивных конкурсах, а ее карьера в этом направлении взлетела вверх.

Ранее сообщалось, что Екатерина Усманова позировала в красном бикини. Модель дала полюбоваться своими упругими частями тела, тем самым она вызывает восхищение.

Кроме своей фигуры модель запечатлела наряженную елку в гостиной. Кадры вызвали ажиотаж среди подписчиков, о чем тренер рассказала в одном из своих сторис.

Напомним, фитнес-тренер Усманова задрала шортики, хвастаясь сокровенным

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