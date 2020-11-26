Известная модель и фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя на отдыхе

На фото Усманова позировала в красном бикини. Красотка стояла в воде, развернувшись спиной. Волосы у Екатерины были распущенными, а на руке можно увидеть украшение. Кадр получился очень соблазнительным и горячим, ведь фитнес-тренер сверкнула загоревшими "булочками". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну, так не честно!", "Идеальная", "Очень красивая и мотивирующая на изменения собой и своим телом", "Идеальная", "Марафон стройности должен быть в пакете быстрой реанимации! Так шустро и хорошо ниче не помогает согнать жирок и вернуть мышцам тонус, обожаю его", "Чудненько выглядишь на фото!!!".

Сообщалось, что популярнаая модель и фитнес-тренер Екатерина Усманова сверкнула своими соблазнительніми формами.

У себя в Инстаграм фитнес-модель записала видео, на котором показалась в трусикахи и бюстгальтере. Красотка надела бежевую нижнюю часть с высокой посадкой и черный лифчик. Она крутилась перед зеркалом, показывая себя со всех сторон, на радость армии поклонников.

Напомним, фитнес-тренер Усманова покрутилась в зеркале в слишком короткой юбочке

А еще Politeka писала, что загорелая фитнес-тренер Усманова устроила соблазнительные шалости в "невидимом" мини-бикини

Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова повертела перед зеркалом своим стальным "орешком"



