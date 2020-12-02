Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала, как поддерживает форму в тонусе

На кадрах Екатерина позирует в белом белье и кроссовках. Звезда стояла у бассейна и делала упражнения, пока ее снимали на видео. Красотка собрала волосы в узел, чтобы не мешали. Ролик получился мотивирующим и даже пикантным, ведь на кадрах можно оценить эффектные формы звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Продолжите знаменитые фразы Кати.

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И не забудьте повторить за ней приседания с махом в сторону, если не сможете вспомнить все фразы.

Это будет вашим штрафом.

Девчонки, мы знаем, как вы любите позитивную энергетику и мотивации от Кати Усмановой!", - подписан ролик Екатерины.

Фанаты посмотрели кадры более 15 тысяч раз и написали комментарии:

"Крутое упражнение", "Браво", "Ягодицы - это центр Вселенной".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова покорила фигурой в купальнике.

На свежем фото Усманова позировала в красном бикини. Она решила пошалить в бассейне, намокнув под каплями, стекающими сверху. Ее упругая кожа была покрыта каплями воды, что выглядело очень соблазнительно. Екатерина повернулась спиной к камере, чтобы поклонники могли во всей красе рассмотреть ее ягодицы.

Напомним, фитнес-тренер Усманова показала любимые упражнения в бикини, горячие кадры

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