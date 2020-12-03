Улюблені актриси, яким вік тільки личить. Багатьох з них люди вже й не згадають молодими

Час нікого не щадить, проте старіти теж потрібно вміти. Представниці кіноіндустрії і театру на власному прикладі показали та довели, що похилий вік - не вирок, життя як і раніше вирує, а натовпи фанатів, як і раніше, звеличують на п'єдестал слави.

Politeka.net вирішила показати улюблениць публіки, чий вік вже переступив 80-річчя, але, здається, вони кинули виклик старості й наполегливо перемагають в цій гонці з часом.

Однією з визнаних найкрасивіших жінок ХХ століття стала італійська актриса Софі Лорен. 20 вересня зірка відзначила 86-річчя.

На даний момент вона живе в Женеві, проте у неї є будинок в Неаполі і в Римі. Вона присвятила італійському кінематографу не один десяток років, тому як ніхто інший гідна носити звання його перлини.

Алісу Фрейндліх, відому далеко за межами країн колишнього СРСР, всі пам'ятають за фільмами "Службовий роман", "Д'артаньян і три мушкетери", "Жорстокий романс", "Солом'яний капелюшок", "Пікнік на узбіччі" та інших.

8 грудня актрисі стукне 86 років, а вона майже не змінилася.

У квітні 2019 року Фрейндліх виконала головну роль у прем'єрі вистави «Волнение» за п'єсою Івана Вирипаєва, яку драматург написав спеціально для актриси. Новою роллю артистка відзначила 35-річчя своєї роботи у Великому драматичному театрі.

Французька актриса і фотомодель Бріжит Бардо 28 вересня відсвяткувала 86-річчя.

Зірка оголосила про завершення кінокар'єри ще в далекому 1973 році. З тих пір вона ніколи більше не поверталася в кіно, незважаючи на привабливі пропозиції багатьох режисерів, і не шкодувала про своє рішення. За словами Бардо, акторська кар'єра відняла у неї кращі роки життя; вона ніколи по-справжньому не цікавилася кіно і знімалася головним чином для заробітку.

Зараз Бардо знають по всьому світу як затяту захисницю тварин, 33 роки тому зірка заснувала спеціальний Фонд.

Улюблениці телеекранів Галині Польських 27 листопада виповнився 81 рік. Зірка відома за ролями в серіалах "Чисто московські вбивства", "Хороша дружина", "Московський романс", "Час любити" та інших.

Примітно, що актриса не збирається йти на пенсію. У 2021 році має вийти серіал "Стажери" і фільм "Врятуйте Колю!" з її участю.

Вдова режисера Леоніда Гайдая Ніна Гребешкова відзначила 29 листопада 90-річчя.

Зірка віддала театру і кіно більше 50 років свого життя. В основному відома ролями в картинах свого чоловіка. Найвідоміша роль актриси - Надії Іванівни Горбункової у фільмі "Діамантова рука".

Відомо, що в 2020 році Гребешкова ще знімалася - грала "бабусю біля під'їзду" в серіалі "Содержанки 2".

Американській актрисі світового масштабу Джейн Фонді 21 грудня виповниться 83 роки.

Свій перший "Оскар" Джейн Фонда отримала за роль повії у фільмі "Клют" (1971). Вдруге вона була удостоєна цієї премії за роль у фільмі «Повернення додому» (1978), де відбилися її враження від пережитого під час війни у В'єтнамі.

У 1990-му році зірка вирішила піти з кінематографа, але після 15-річної перерви повернулася в 2005 році, зігравши у фільмі «Якщо свекруха - монстр» в дуеті з Дженніфер Лопес. Після знялася в комедіях «Крута Джорджія» і «Далі живіть самі».

Користувачі бурхливо обговорюють знімки улюблених актрис і висловлюють захоплення їх красою, харизмою та силою.

"Що робить час з людиною аааааа не хочу старіти"

"Які прекрасні жінки, як шкода, що час летить так швидко. Вони шикарні👍"

"які вони красуні, навіть у віці, нам би так😍"

"Красуні! Як шкода що існує старість, причому, неминуча!😢"

"Дуже красиво старіли😍 тільки от Софі Лорен не треба було показувати старі груди. 🤔 А молода не показала 👍"

"Красуні були і залишилися ними, час їм непідвладний!🔥"

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