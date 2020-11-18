86-летняя Софи Лорен знает, как удивить преданных поклонников

Новые кадры с легендарной актрисой были опубликованы в личном Instagram российского дизайнера Александра Васильева.

Так, 86-летняя Софи Лорен предстала перед поклонниками в золотистом платье и легким макияжем.

Снимками, сделанными ее сыном Эдоардо Понти, Софи Лорен, возможно, старалась намекнуть на свои новые роли в кино после длительной паузы в 10 лет.

"Великолепная Софи Лорен глазами своего сына - Эдоардо Понти", - подписал новые фото Александр Васильев в своем Instagram.

Пользователи завалили публикацию десятками тысяч лайков и восторженными комментариями, в которых они восхищались внешностью смелой Софи Лорен. Но были и такие комментаторы, которые отметили, что старость не красит легендарную актрису.

"Мне так понравилось фото, где Софи в отражение зелёных листье... Вечная жизнь в этом...", "Она невероятно прекрасна в любом возрасте", "86 лет.Красивая и сексуальная!", "Позвольте, как мужчина скажу,шикарное золотое платье!", "Старость никого не красит", "Друзья, Софи Лорен прекрасна для меня всегда, она " икона" красоты! Но почему нельзя было обратиться к визажисту, горько смотреть, тогда уж совсем без макияжа было б лучше", "Женщина - легенда", "400 приседаний каждый день у Софи. Великолепна-это больше красоты", "Очень красивая, женственная, великолепная! И возраст ничего не изменит", "Итальянский вариант нашей Гурченко", - написали они под публикацией Васильева.

Отметим, что Софи Лорен вернулась в большое кино спустя 10 лет. 86-летняя актриса снялась в драме, которую снял ее сын Эдоардо.

Актрисав в общении с журналистами также признала, что эта драма - не последней фильм с ее участием, намекнув на возможные новые роли.

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