Известная актриса Брижит Бордо показала себя без одежды, поведав о празднике

На фото Брижит показала себя без одежды и белья. Звезда лежала в кровати, показывая свою красоту. Актриса не стеснялась своего тела, демонстрировала все его достоинства. Звезда оставила волосы распущенными, а рукой подперла голову. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Vogue в Инстаграм.

"Сегодня мы поздравляем с днем рождения французскую икону Брижит Бардо и отмечаем это кадром из фильма 1969 года «Женщины»", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Икона в молодости, но на данный момент рвет. Я не могу отпраздновать ее словами, которые у нее есть сейчас", "Да, она икона и новатор в период своего расцвета, но возраст закалил ее в человека, чьи взгляды мы определенно не должны разделять", "С днем рождения, детка", "Женщина с большой...", "Самая красивая! Уникальная", "Супер горячая кинозвезда".

Сообщалось, что 18-летняя французская модель Тилан Блондо, которая благодаря своей кукольной внешности известна как самая красивая девочка в мире, покорила сеть новым жарким фото.

Девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм снимком, на котором предстала в роскошном наряде. На модели кожаный пиджак черного цвета.

Напомним, в сеть попали архивные фото со свадеб звезд, которые скрывали

А еще Politeka писала, что на Каннском фестивале готовят праздник мусульманских купальников

Также Politeka сообщала, что от Мэрилин Монро до Анджелины Джоли и Ким Кардашьян



