На старых фильмах с советскими звездами выросло не одно поколение. Несмотря на их возраст, люди до сегодняшнего дня пересматривают культовые фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая

Politeka.net узнавала, как изменились популярные советские звезды, которых знало и любило целое поколение.

Звезда комедии «С легким паром!», польская актриса Барбара Брыльська стала настоящей советской звездой благодаря всего одному фильму, снятому Рязановым. Сегодня актрисе 78 лет. Кстати, она сыграла и в продолжении фильма.

Актрисе Алисе Фрейндлих, которая прославилась после фильмов «Служебный роман» и «Жесткий романс» сегодня 85 лет. Недавно ее наградили премией за вклад в кинематограф.

Еще одной звезде «Служебного романа» Лие Ахеджаковой 81 год. Эта уникальная актриса известна не только популярными ролями, но и жесткой политической позицией.

А вот главная красотка этого фильма, актриса Светлана Немоляева, в свои 83 года до сих пор напоминает ту яркую блондинку, которой сочувствовали миллионы.

Яркая брюнетка Наталья Варлей, сыгравшая в «Кавказкой пленнице» и «Вие», до сегодняшнего дня остается привлекательной женщиной, хотя артистке уже стукнуло 72 года.

А вот сердцеедка из «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная до сегодня остается яркой блондинкой. Актрисе уже 80 лет.

Напомним, что Лия Ахеджакова отмечает 80-летие: лучшие цитаты об Украине, боли и общем с Россией.

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