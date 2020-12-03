Любимые актрисы, которым возраст только к лицу. Многих из них люди уже и не вспомнят молодыми

Время никого не щадит, однако стареть тоже нужно уметь. Представительницы киноиндустрии и театра на собственном примере показали и доказали, что преклонный возраст - не приговор, жизнь по-прежнему бурлит, а толпы фанатов, как и раньше, превозносят на пьедестал славы.

Politeka.net решила показать любимиц публики, чей возраст уже перешагнул 80-летие, но, кажется, они кинули вызов старости и упорно побеждают в этой гонке со временем.

Одной из признанных самых красивых женщин ХХ века стала итальянская актриса Софи Лорен. 20 сентября звезда отметила 86-летие.

На данный момент она живет в Женеве, однако у нее есть дом в Неаполе и в Риме. Она посвятила итальянскому кинематографу не один десяток лет, поэтому как никто другой достойна носить звание его жемчужины.

Алису Фрейндлих, известную далеко за пределами стран бывшего СССР, все помнят по фильмам "Служебный роман", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Жестокий романс", "Соломенная шляпка", "Пикник на обочине" и другим.

8 декабря актрисе стукнет 86 лет, а она почти не изменилась.

В апреле 2019 года Фрейндлих исполнила главную роль в премьере спектакля «Волнение» по пьесе Ивана Вырыпаева, которую драматург написал специально для актрисы. Новой ролью артистка отметила 35-летие своей работы в Большом драматическом театре.

Французская актриса и фотомодель Брижит Бардо 28 сентября отпраздновала 86-летие.

Звезда объявила о завершении кинокарьеры еще в далеком 1973 году. С тех пор она никогда больше не возвращалась в кино, несмотря на заманчивые предложения многих режиссеров, и не жалела о своем решении. По словам Бардо, актерская карьера отняла у нее лучшие годы жизни; она никогда по-настоящему не интересовалась кино и снималась главным образом для заработка.

Сейчас Бардо знают по всем миру как ярую защитницу животных, 33 года назад звезда основала специальный Фонд.

Любимице телеэкранов Галине Польских 27 ноября исполнился 81 год. Звезда известна по ролям в сериалах "Чисто московские убийства", "Хорошая жена", "Московский романс", "Время любить" и других.

Примечательно, что актриса и не собирается уходить на пенсию. В 2021 году должен выйти сериал "Стажеры" и фильм "Спасите Колю!" с ее участием.

Вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова отметила 29 ноября 90-летие.

Звезда отдала театру и кино более 50 лет своей жизни. В основном известна ролями в картинах своего мужа. Самая известная роль актрисы — Надежды Ивановны Горбунковой в фильме «Бриллиантовая рука».

Известно, что в 2020 году Гребешкова еще снималась - играла "бабушку у подъезда" в сериале "Содержанки 2".

Американской актрисе мирового масштаба Джейн Фонде 21 декабря исполнится 83 года.

Свой первый «Оскар» Джейн Фонда получила за роль проститутки в фильме «Клют» (1971). Второй раз она была удостоена этой премии за роль в фильме «Возвращение домой» (1978), где отразились её впечатления от пережитого во время войны во Вьетнаме.

В 1990-м году звезда решила уйти из кинематографа, но после 15-летнего перерыва вернулась в 2005 году, сыграв в фильме «Если свекровь — монстр» в дуэте с Дженнифер Лопес. После снялась в комедиях «Крутая Джорджия» и «Дальше живите сами».

Пользователи бурно обсуждают снимки любимых актрис и выражают восхищение их красотой, харизмой и силой.

"Что делает время с человеком аааааа не хочу стареть"

"Какие прекрасные женщины, как жаль, что время летит так быстро. Они шикарные👍"

"какие они красотки, даже в возрасте, нам бы так😍"

"Красотки! Как жаль что существует старость, причем, неизбежноооо!😢"

"Очень красиво старели😍 только вот Софи Лорен ненадо было показать старую грудь. 🤔 А молодая не показала 👍"

"Красотки были и остались ними, время им неподвластно!🔥"

Напомним, легендарная Брижит Бордо без лифчика пленила изгибами на постельном фото: "Супер горячая"

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