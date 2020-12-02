Національний банк готується ввести в Україні електронні гривні
Як передає Politeka.net, регулятор вже запропонував поправки в законодавство, щоб ввести офіційне визначення "цифрових грошей" і почати їх виробництво. Глава НБУ Кирило Шевченко розповів подробиці проекту на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
У пості він згадав, що Асоціація Libra вже анонсувала випуск власної цифрової валюти в січні 2021 року, її досвід можна перейняти. НБУ досліджує технологію цифрових валют центральних банків (CDBC) з 2016 року і тепер готовий їх впровадити в Україні. Право Нацбанку на випуск цифрових грошей вже прописано в законопроект Про платіжні послуги №4364. Шевченко підкреслив,що доведеться створити нову платіжну інфраструктуру. На відміну від криптовалют, електронні гроші будуть офіційним платіжним засобом.
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"Повноцінний розвиток такого масштабного проекту потребуватиме активного залучення учасників ринку, включаючи інвестиціями з їхнього боку. Водночас Національний банк позитивно оцінює можливість випуску цифрових грошей, які в еру загальної діджиталізації здатні стати рівноцінним еквівалентом звичайної фіатної гривні", - додав голова Нацбанку.
Раніше регулятор ввів в обіг нові фізичні гроші. Вже в грудні українці можуть розплачуватися монетами номіналами в 5 і 10 гривень, які випустили на додаток до вже існуючих. Крім того, з 1 грудня, банки приймають електронні паспорти в додатку "Дія" для підтвердження операцій.
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