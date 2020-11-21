Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых деньгах, которые появились в стране

Как известно, Нацбанк часто выпускает монеты, приуроченные к различным памятным датам. Однако, как выяснилось, иногда деньги, выпущенные под таким предлогом, могут быть фальшивыми. Не так давно в Украине появилась монета «30-летие независимости Украины». Приобрести ее предлагают всем желающим, однако в пресс-службе НБУ подчеркивают, что выпускается она не государственным регулятором.

«Национальный банк не имеет никакого отношения к изготовлению и продаже медали "30-летие независимости Украины". Всю нумизматическую и сувенирную продукцию для Национального банка производит исключительно его структурное подразделение – Банкнотно-монетный двор НБУ», - подчеркивают представители Нацбанка.

Они также напомнили о том, что на каждой выпущенной НБУ монете можно заметить логотип – лилия с тремя лепестками. На монете, которую выпустили сейчас такой логотип отсутствует. Кроме того, на ней не указан номинал. Отметим, что на самой монете изображен Ярослав Мудрый и здание Верховной Рады.

Стоит добавить, что в Украине чеканить и вводить в обращение монеты имеет право только Нацбанк. Монеты, приуроченные к памятной дате, зачастую выпускаются номиналом в 2, 5, 10 или 20 гривен и являются полностью функциональными. Это значит, что ими можно расплачиваться при покупках.

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