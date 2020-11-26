В Национальном банке Украины заявили о выпуске новой купюры

Банкнота отличается тем, что рисунок на ней изображен вертикально. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Примечательно, что данной банкнотой нельзя будет расплатиться, так как она сувенирная и была выпущена в честь первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

На лицевой стороне изображен портрет Леонида Каденюка с надписью: "Первый космонавт Украины". На обратной - космический корабль "Колумбия" на фоне планет солнечной системы.

В сообщении отмечается, что сувенирная банкнота имеет большой спектр защитных элементов, в который входит - оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара. Когда угол наклона меняется на участках изображения меняется цвет с зеленого на синий.

Купюра сделана на бумаге с водяным знаком с изображением земного шара с материками.

Ранее мы писали, что 19 ноября в Украине появились новые металлические монеты номиналом в 10 гривен.

Монету изготовили из сплава на основе цинка тиражом в один миллион штук. Как отметили в НБУ, она выпущена в честь государственного органа специального назначения, которому поручена защита неприкосновенности украинских границ.

Напомним, 7 октября НБУ ввел в оборот памятную монету, посвященную Амет-Хану Султану, военному летчику-асу, который во время Второй мировой войны совершил 603 боевых вылета и сбил 30 вражеских самолетов.

На аверсе монеты – изображение воздушного боя, а на реверсе – портрет указанного летчика.

Монета номиналом две гривны выпущена тиражом 30 тысяч экземпляров.

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