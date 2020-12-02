Национальный банк готовится ввести в Украине электронные гривны
Как передает Politeka.net, регулятор уже предложил поправки в законодательство, чтобы ввести официальное определение "цифровых денег" и начать их производство. Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал подробности проекта на своей странице в соцсети Facebook.
В посте он упомянул, что ассоциация Libra уже анонсировала выпуск собственной цифровой валюты в январе 2021 года, ее опыт можно перенять. НБУ исследует технологию цифровых валют центральных банков (CDBC) с 2016 года и теперь готов их внедрить в Украине. Право Нацбанка на выпуск цифровых денег уже прописано в законопроект о платежных услугах. Шевченко подчеркнул, что придется создать новую платежную инфраструктуру специально для электронной гривны. В отличии от криптовалют, такие деньги будут официальным платежным средством.
Обиженная Мейхер жестко высказалась о финале «Танців з зірками», намекнув на обман: "Вы поменьше верьте..."
Партнер Санты Димопулос по "Танцям з зірками" Леонов разразился речью после ее отказа от кубка: "То, что было между нами..."
Русская Кардашьян в чулках и белье-сеточке раздразнила сладкими видами: с такой не заскучаешь
"Отобьем назад": Василий Ломаченко наконец прервал молчание после громкого поражения Лопесу
"Полноценное развитие такого масштабного проекта потребует активного привлечения участников рынка, включая инвестициями с их стороны. В то же время Национальный банк положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег, которые в эру общей диджитализации способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривны", - добавил глава Нацбанка.
Ранее регулятор ввел в оборот новые физические деньги. Уже в декабре украинцы могут расплачиваться монетами номиналами в 5 и 10 гривен, которые выпустили в дополнение к уже существующим. Кроме того, с 1 декабря, банки принимают электронные паспорта в приложении "Дія" для подтверждения операций.
Напомним, новая вертикальная купюра появилась в Украине, детали от Нацбанка: "Сделана на бумаге с..."
Как сообщала Politeka, Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых деньгах, как распознать
Также Politeka писала, что Нацбанк предупредил украинцев, с какими банками нельзя сотрудничать