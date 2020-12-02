Национальный банк готовится ввести в Украине электронные гривны

Как передает Politeka.net, регулятор уже предложил поправки в законодательство, чтобы ввести официальное определение "цифровых денег" и начать их производство. Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал подробности проекта на своей странице в соцсети Facebook.

В посте он упомянул, что ассоциация Libra уже анонсировала выпуск собственной цифровой валюты в январе 2021 года, ее опыт можно перенять. НБУ исследует технологию цифровых валют центральных банков (CDBC) с 2016 года и теперь готов их внедрить в Украине. Право Нацбанка на выпуск цифровых денег уже прописано в законопроект о платежных услугах. Шевченко подчеркнул, что придется создать новую платежную инфраструктуру специально для электронной гривны. В отличии от криптовалют, такие деньги будут официальным платежным средством.

"Полноценное развитие такого масштабного проекта потребует активного привлечения участников рынка, включая инвестициями с их стороны. В то же время Национальный банк положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег, которые в эру общей диджитализации способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривны", - добавил глава Нацбанка.

Ранее регулятор ввел в оборот новые физические деньги. Уже в декабре украинцы могут расплачиваться монетами номиналами в 5 и 10 гривен, которые выпустили в дополнение к уже существующим. Кроме того, с 1 декабря, банки принимают электронные паспорта в приложении "Дія" для подтверждения операций.

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