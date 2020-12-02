Відома російська співачка Алла Пугачова з'явилась на фото зі своїм онуком Дені та нарвалась на шквал критики

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку доньки Пугачової Христини Орбакайте.

Так, у мережі з'явилось архівне фото Примадонни разом із сином Орбакайте Дені, на якому фоловери помітили, що співачка виглядає досить гладкою.

Слід зазначити, що фото, яке з'явилось на фан-сторінці Орбакайте, є досить давнім - на ньому Дені ще зовсім маленький, а зараз хлопцеві 22 роки.

"Алла Борисівна зараз худа, з трудом впізнала її на фото. Зазвичай фотки відредаговані, і на них інша Пугачова. Але така затишна бабуся, дуже мило", "Бабуленька", "Жах, вона що все життя була старою?", "Це дуже старе фото? Адже Дені вже цілком дорослий хлопець", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Дені - син Христини Орбакайте від бізнесмена Руслана Байсарова. Онуку Пугачової зараз 22 роки, він народився 10 травня 1998 року. Нещодавно хлопець зробив пропозицію руки і серця своїй коханій Марії. Також у Орбакайте є старший син Микита і молодша донька Клавдія.

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