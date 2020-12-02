Все привыкли к другой Примадонне...

Известная российская певица Алла Пугачева появилась на фото со своим внуком Дени и нарвалась на шквал критики

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу дочери Пугачевой Кристины Орбакайте.

Так, в Сети появилось архивное фото Примадонны вместе с сыном Орбакайте Дени, на котором фолловеры заметили, что певица выглядит довольно полной.

Следует отметить, что фото, которое появилось на фан-странице Орбакайте, является довольно давним - на нем Дени еще совсем маленький, а сейчас парню 22 года.

"Алла Борисовна сейчас худая, с трудом узнала ее на фото. Обычно фотки отредактированы, и на них другая Пугачева. Но такая уютная бабушка, очень мило", "Бабуленька", " Ужас, она что всю жизнь была старухой?", "Это очень старое фото? Ведь Дени уже вполне взрослый парень", - пишут в комментариях.

Как известно, Дени - сын Кристины Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова. Внуку Пугачевой сейчас 22 года, он родился 10 мая 1998 года. Недавно парень сделал предложение руки и сердца своей любимой Марии. Также у Орбакайте есть старший сын Никита и младшая дочь Клавдия.

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