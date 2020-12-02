Співачка Ксенія Попова з нового складу групи "ВІА Гра" крупним планом блиснула красою з пікантного ракурсу

Як пише Politeka.net, зірка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, зроблене в Київській студії макіяжу. Солістка популярної групи зробила селфі, сидячи перед дзеркалом, і показала результати роботи з майстром.

Візажист зробив Ксенії Попової яскравий макіяж з фіолетовими тінями на повіках, які доповнив рожевий блиск для губ і довгі вії. Родзинкою образу стали довге волосся, красуня зібрала їх в хвіст-продюсер Костянтин Меладзе напевно оцінить таке перетворення. Нагадаємо, до цього дня у Попової волосся було значно коротше. На фото можна розглянути тонкий смугастий піджак, який відчинився на грудях і зробив акцент на бюсті знаменитості.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Ксенії і поділилися своїми емоціями в коментарях:

"О, ці блакитні очі"; " Вааааа... з довгими клас"; " Супер, красуня, принадність!"; "з короткими вам краще! шикарно виглядаєте"; " Ксюша, ти таке сонечко 😻"; " лялечка ❤️"; " Ксюша!!! Посміхайся!!!💖 💖 💖 💖 "; "Не, ну неможливо бути такою красивою😍❤️"; " Ксюш, ну дуже вже красива🔥"; "хороша чортівка"; "з прем'єрою вашого кліпу - рикошет наші улюблені красуні, він просто космос, образи просто чарівні, найкращий склад за всю історію групи"; "кішечка".

Нещодавно продюсер Костянтин Меладзе перезапустив легендарну "ВІА Гру" з іншим складом, в оновлену групу увійшли Ксенія Попова, Софія Тарасова і Уляна Синецька.

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