Новый клип обновленный ВИА Гры не всем пришелся по душе

Видоролик был опубликован на хостинге Youtube.

Так, продюсер Константин Меладзе решил раздеть обновленный состав ВИА Гры в клипе на песню "Рикошет".

Действие клипа разворачивается сперва в раздевалке, где новые девушки, подобранные Меладзе, соблазнительно переодеваются, а позже выходят на импровизированное поле, чтобы сыграть в бейсбол.

Константин Меладзе в новом клипе, вероятно, решил сделать акцент на красоте молодых девушек, но сама задумка клипа понравилась не всем фанатам ВИА Гры.

Поклонники завалили видео на Youtube гневными комментариями и недоумевают, зачем Меладзе заставил новых девушек из группы играть в бейсбол. Но были и такие комментаторы, которым понравилась очередная работа продюсера.

"В песне самой энергия так и прёт, а клип этот вялотекущий какой-то", "Клип не о чем! При чем тут вообще бейсбол. Весь клип: в машине посидели полежали, постояли, мяч побросали половили. Ничего интересного", "Смысл клипа не понятен. ладно: показали красоту девушек. Но почему так вяло? Где ВИА Гра?", "Я ждал, выстрелов, пистолетов , т к на фотке с синглом именно так было, но переиграно всё иначе. Кстати, кадр в конце, где все втроём, напоминает клип Перемирие, где девушки так же были расположены по кадру", "Ну такое...Кризис коснулся и музыкальной сферы. Примитивненько как-то.Слабая секси энергия. Не цепляет плоть", "Причем тут бейсбол, ну зачем. Весь клип только и делают, что в раздевалке ползают (не в обиду девочкам, они красотки) и мячи швыряют, стыд...", - написали фанаты в комментариях.



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