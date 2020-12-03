Деякі українські знаменитості досі не знайшли собі пару
Зірки виглядають шалено привабливо, але поки не знайшли людину, з якою б хотіли пов'язати життя, пише Politeka.net. Познайоммось з найгарячішими холостячками.
Співачка Тіна Кароль була одружена з продюсером Євгеном Огіром, який помер від раку у 2013 році. З того часу у зірки не було серйозних стосунків, проте ЗМІ приписують їй романи з чоловіками, наприклад, зі співаком Даном Баланом.
Телеведуча українських проектів Леся Нікітюк довгий час зустрічалася зі своїм сусідом, проте пара розлучилася. Зараз довгонога блондинка свобода.
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Артистка Ані Лорак у 2019 році розлучилася з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Зірці стали приписувати романи зі співаком Сергієм Лазарєвим і з російським саунд-продюсером Єгором Глібом. Однак поки чутки не підтвердилися, тому серце зірки можна вважати незайнятим.
Співачка Злата Огневич у 2016 році розлучилася з коханим, учасником АТО. Після цього у артистки зав'язалися нові стосунки, проте пара теж розлучилася. Зараз зірка присвятила себе творчості.
Красуня-співачка Мішель Андраде п'ять років зустрічалася з учасником "Х-фактора" Микитою Ломакіним. Обидва розлучилися через постійні ревнощі з боку Мішель.
Солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька недовго зустрічалася з учасником шоу "Х-фактор" Мішею Панчишиним, а потім з російськомовним іноземцем. На цей час у артистки немає бойфренда, хоча вона регулярно підіграє чуткам про роман з колегою по групі Микитою Будашом.
Українська травесті-діва Монро теж поки не перебуває у відносинах, проте, можливо, вона просто приховує інформацію про це. Про розрив відносин зірки стало відомо у 2017 році. В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що не планує заводити дітей, тому шукає нареченого, який теж мріє жити у своє задоволення.
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