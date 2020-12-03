Деякі українські знаменитості досі не знайшли собі пару

Зірки виглядають шалено привабливо, але поки не знайшли людину, з якою б хотіли пов'язати життя, пише Politeka.net. Познайоммось з найгарячішими холостячками.

Співачка Тіна Кароль була одружена з продюсером Євгеном Огіром, який помер від раку у 2013 році. З того часу у зірки не було серйозних стосунків, проте ЗМІ приписують їй романи з чоловіками, наприклад, зі співаком Даном Баланом.

Телеведуча українських проектів Леся Нікітюк довгий час зустрічалася зі своїм сусідом, проте пара розлучилася. Зараз довгонога блондинка свобода.

Артистка Ані Лорак у 2019 році розлучилася з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Зірці стали приписувати романи зі співаком Сергієм Лазарєвим і з російським саунд-продюсером Єгором Глібом. Однак поки чутки не підтвердилися, тому серце зірки можна вважати незайнятим.

Співачка Злата Огневич у 2016 році розлучилася з коханим, учасником АТО. Після цього у артистки зав'язалися нові стосунки, проте пара теж розлучилася. Зараз зірка присвятила себе творчості.

Красуня-співачка Мішель Андраде п'ять років зустрічалася з учасником "Х-фактора" Микитою Ломакіним. Обидва розлучилися через постійні ревнощі з боку Мішель.

Солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька недовго зустрічалася з учасником шоу "Х-фактор" Мішею Панчишиним, а потім з російськомовним іноземцем. На цей час у артистки немає бойфренда, хоча вона регулярно підіграє чуткам про роман з колегою по групі Микитою Будашом.

Українська травесті-діва Монро теж поки не перебуває у відносинах, проте, можливо, вона просто приховує інформацію про це. Про розрив відносин зірки стало відомо у 2017 році. В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що не планує заводити дітей, тому шукає нареченого, який теж мріє жити у своє задоволення.

Нагадаємо, що рідкісне фото Тіни Кароль з братом і батьками облетіло мережу: «він точно не батько Балана?».

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